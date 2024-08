Bologna, Beukema: "Champions meritata. Abbiamo battuto la Lazio e..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lunga intervista del difensore del Bologna Sam Beukema ai taccuini de Il Corriere dello Sport. Il centrale è tornato sulla qualificazione in Champions League dello scorso anno, soffermandosi sulle gare vinte contro le big tra cui anche la Lazio. Ecco cosa ha detto: "Annata meravigliosa di un gruppo unico. E non è che all’improvviso abbiamo capito che stava succedendo qualcosa di grosso. Nessun clic. Semplicemente abbiamo battuto la Lazio, poi la Roma. Abbiamo vinto con l’Atalanta, con l’Inter in Coppa Italia. E insomma, dentro la nostra testa a poco a poco ha preso forma la consapevolezza. Ed eccoci in Champions. L’avevamo sognato, ci siamo svegliati ed era realtà".