Bologna-Lazio, Mihajlovic prepara la svolta tattica: si passa alla difesa a tre?

RASSEGNA STAMPA - Il futuro di Mihailovic sulla panchina del Bologna non è più così scontato. Dopo l'altalenante avvio di stagione, che ha visto i suoi crollare in trasferta contro Inter ed Empoli, il tecnico serbo cerca la svolta per evitare l'esonero. Sinisa si gioca la permanenza in Emilia Romagna nel match di domenica contro la Lazio che diventa decisivo. L'allenatore ex Milan e Torino cerca la soluzione giusta per arginare la squadra biancoceleste che arriva da un derby vinto. Come riporta la consueta rassegna stampa a cura di Radiosei, Mihajlovic potrebbe cambiare modulo e passare a una linea difensiva a tre. A farne le spese dovrebbe essere Bonifazi, non di certo uno dei migliori in questo avvio di stagione.