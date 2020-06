Calcio, sdoganata l’ultima regola: sono tornati anche gli abbracci

Il campionato è ormai partito a gonfie vele e le giornate calcistiche scorrono veloci. Calciatori e tifosi si stanno lentamente abituando a questo nuovo format: niente tifosi, mascherine in panchina, niente foto di squadra ne strette di mano. Questo fino al fischio d’inizio dopo il quale tutto è consentito: scontri di gioco, pacche sulle spalle, contrasti e anche gli abbracci. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei non c’è stato un vero e propio via libera per consentire il contatto nelle esultanze e nel protocollo del CTS non c’è nessuna norma esplicita se non quella del buon senso che dovrebbe accompagnarci nella vita di tutti i giorni. Anche questo tabù però nel mondo del calcio sembra essere definitivamente caduto.

