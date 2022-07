Calciomercato, accordo tra Chelsea e Napoli per Kepa: le cifre

I partenopei sono molto vicini al portiere spagnolo che non trova spazio in Premier. Le cifre dell'accordo e cosa manca per il sì definitivo...

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Kepa Arrizabalaga è molto vicino al Napoli. Il portiere del Chelsea, pagato 80 milioni nel 2018, ha perso il posto da titolare in favore di Mendy ed è pronto a una nuova avventura. I partenopei hanno perso Ospina, volato in Arabia, ed erano convinti di puntare su Meret. L'ex Spal, però, ha il contratto in scadenza nel 2023 e il rinnovo fino al 2027, quasi annunciato qualche settimana fa, continua a slittare. C'è il rischio che il calciatore chieda di andare via ed è per questo che i campani hanno virato sul basco. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, l'affare dovrebbe andare in porto in prestito con diritto di riscatto. Se c'è l'intesa sulla formula, manca ancora quella sui bonus che i Blues vogliono inserire nell'operazione. L'ingaggio sarà coperto dai londinesi per più del 70 percento dei circa 9 milioni a stagione che lo spagnolo percepisce a Londra (su questo le due società hanno trovato la quadra). Il Napoli pagherà i rimanenti 2.5 milioni (circa) di ingaggio e, qualora dovesse poi riscattare il calciatore, potrebbe anche avvalersi del Decreto Crescita. Kepa e Kaylor Navas erano finiti nel mirino di Giuntoli dopo l'addio di Ospina e l'iberico sembra in pole. Non si conosce ancora il destino di Meret che potrebbe rinnovare e andare in prestito oppure partire già in estate. Qualora l'estremo difensore nato a Udine decidesse di salutare il Maradona, il Napoli accoglierebbe lo svincolato Sirigu.