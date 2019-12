Calciomercato, il Bologna chiude per Vignato: a breve l'ufficialità

Mancano solo le firme, poi salvo clamorosi colpi di scena Emanuel Vignato sarà un nuovo giocatore del Bologna. Il talentino classe 2000 del Chievo era ambito da molti club, la scorsa estate era circolato anche il nome della Lazio senza però trovare conferme. A benedire l'operazione il procuratore del ragazzo Tullio Tinti. Vignato era in scadenza a giugno, avrebbe potuto liberarsi a zero molto presto. La riconoscenza verso il Chievo però, hanno portato il suo entourage a trovare una soluzione alternativa. Il calciatore approderà in rossoblu per circa due milioni di euro. Probabile che resti a Verona fino alla fine della stagione per giocare con continuità, prima di approdare in Emilia.

