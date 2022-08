Calciomercato, il Como pensa a Carnesecchi: le novità

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Il Como è protagonista assoluto del mercato di Serie B. Dopo gli arrivi di Fabregas, Cutrone e Faragò, il club lombardo vorrebbe chiudere con una ciliegina sulla torta. Come sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport, Il Como starebbe pensando a Marco Carnsecchi. Il portiere era stato vicino alla Lazio, ma l'infortunio alla spalla e le richieste dell'Atalanta hanno cambiato le carte in tavola. Il club di B vorrebbe affiancare l'ex Cremonese all'esordiente Ghidotti. Infotunio a parte, Carnesecchi è ai margini del progetto Atalanta che sta valutando la proposta, non è escluso che il portiere preferisca recuperare con calma dall'infortunio e cercare un posto in A a gennaio.