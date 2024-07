Calciomercato Inter | Pressing su Cabal, ma il Verona spara alto: le ultime

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO INTER RASSEGNA STAMPA - Dopo l'infortunio di Buchanan, l'Inter spinge per portare alla Pinetina Juan Cabal. Il terzino, accostato alla Lazio prima della chiusura per Nuno Tavares, è un pezzo pregiato e continua a ricevere sondaggi. I nerazzurri vogliono prenderlo, ma il Verona chiede 10 milioni di euro sapendo che anche la Juve è sulle tracce del colombiano. I veneti sono aperti alla trattativa e, come riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, nell'affare potrebbe entrare anche Kamate, esterno francoivoriano, classe 2024, l’anno passato protagonista della Primavera nerazzurra. Hermoso, Rodriguez e Vasquez sono le alternative.