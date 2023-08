Calciomercato Inter | Samardzic tira la corda, spunta Sensi: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO INTER RASSEGNA STAMPA - L'operazione che doveva portare Lazar Samardzic all'Inter assomiglia sempre più a una telenovela. Se i nerazzurri e l'Udinese sono spettatori interessati, i veri protagonisti sono i famigliari e gli agenti del calciatore. Il papà del calciatore ha informato l'Inter del cambio di procuratore. Non gestirà più da solo Lazar ma insieme alla TDS Sports di Tolga Dirican. Come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si tratta di una piccola agenzia con sede a Berlino, la città da cui arrivano i Samardzic, e che ha tra gli assistiti anche un vecchio leone del calcio tedesco come Gerome Boateng. Niente da fare per Rafaela Pimenta che aveva chiuso l'affare sulla formula del prestito oneroso (tra i 4 e i 5 milioni) con diritto di riscatto fissato a 16 milioni più 2 di bonus con l'aggiunta del giovane Fabbian, valutato 4 milioni. Lo staff di Samardzic vuole ridiscutere non solo stipendio e commissioni ma anche eventuali margini personali sulla futura rivendita. L’Inter non modificherà, invece, nella sostanza la struttura già stabilita a suo tempo: l’ultimatum per domani significa solo dentro o fuori. Qualora non dovessero cambiare le cose, l'Inter mollerebbe e confermerebbe Stefano Sensi, rientrato dal prestito al Monza, come sesto centrocampista. L'Inter poi tratterebbe a parte con l'Udinese per Giovanni Fabbian.