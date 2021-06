Calciomercato, l'Inter piomba su Calhanoglu e allontana l'ipotesi Luis Alberto

Dopo l'addio del suo vecchio tecnico, la Lazio sta ripartendo da Maurizio Sarri e non ha intenzione di guardarsi indietro, cambiando anche moduli e tattiche in campo. D'altra parte, Simone Inzaghi all'Inter vuole portare la sua idea di gioco e in questo senso ha bisogno di una mezzala in grado di ricoprire il ruolo di regista avanzato. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, questa posizione sarebbe stata ricoperta da Eriksen ma con il futuro sportivo del danese che al momento è un'incognita la società nerazzurra starebbe pensando di tutelarsi. Una delle idee più naturali poteva essere quella di cercare di portare Luis Alberto a Milano, ma lo spagnolo sarà il fulcro del gioco di Sarri e soprattutto non sarebbe ceduto di buon grado all'Inter. Nelle ultime ore, infatti, i nerazzurri sono piombati forte su Hakan Calhanoglu, ormai in scadenza con il Milan e in difficoltà con i rossoneri per quanto riguarda il rinnovo visti i 5 milioni di euro a stagione richiesti dal giocatore turco. L'Inter vuole fare uno sgambetto ai cugini, Calhanoglu potrebbe traslocare da Milanello ad Appiano Gentile.