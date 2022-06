Calciomercato Lazio, anche il Torino pensa a Henrique: le novità

L'esterno, accostato ai biancocelesti qualche settimana fa, piace ai granata che sono a caccia di rinforzi nel reparto avanzato...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il Torino piomba su Luis Henrique. Il brasiliano del Marsiglia è il nome nuovo per l'attacco granata, Come sottolinea l'edizione odierna de La Stampa, sono in ribasso le quotazioni di Solomon e così il 20enne cresciuto nel Botafogo può diventare un'opzione. Il calciatore fa l'esterno sinistro ( ma può giocare anche a destra) e da un paio d'anni milita nell'Olympique Marsiglia dove ha collezionato 49 presenze complessive. Nelle scorse settimane era stato accostato anche alla Lazio, ma la sua candidatura non si è mai concretizzata per i biancocelesti. I piemontesi, invece, potrebbero tentare il colpo.