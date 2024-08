Calciomercato Lazio | Capitolo esuberi: tutte le trattative 

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il calciomercato della Lazio in questo momento ha la necessità di piazzare i giocatori in esubero a Formello. Il ds Angelo Fabiani sta lavorando in questo senso prima di piazzare gli ultimi colpi in entrata. Come riporta la rassegna stampa del Corriere dello Sport il nome più ricercato è quello di Matteo Cancellieri: sull'esterno classe 2002 hanno preso informazioni il Rennes, il Cagliari, il Parma, il Venezia, l'Empoli (squadra in cui ha militato la scorsa stagione), nelle ultime ore sono spuntate Como e Monza e ha rilanciato la propria candidatura Genoa, in particolare in caso di cessione di Gudmundsson. La richiesta della Lazio è sempre di un milione per il prestito più 9 di riscatto, meglio se obbligatorio.

Gli altri giocatori a cui il club biancoceleste sta cercando sistemazione sono Hysaj, Basic, Fares, André Anderson e Akpa-Akpro. Il grande problema per il terzino albanese è rappresentato dall'ingaggio parecchio elevato, nonostante la Lazio sia disposta anche a liberarlo gratuitamente. Akpa-Akpro ha rifiutato il Verona e spera in un ritorno al Monza, che per il momento non ha mosso passi concreti per lui. Su Basic c'è qualche interesse da Ligue 1 e Serie A, ma niente di approfondito, Fares era stato vicino al Partizan Belgrado.