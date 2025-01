Calciomercato Lazio | Castrovilli valuta proposte. Mentre Basic e Hysaj...

RASSEGNA STAMPA - Serve liberare posti per far spazio a nuovi acquisti. Lo sa bene la Lazio, che sta cercando di piazzare i suoi esuberi in questi giorni finali del mercato di gennaio (anche per sbloccare l'indice di liquidità). Il primo su tutti è Gaetano Castrovilli: il suo addio può permettere l'inserimento di Casadei del Chelsea, sempre più vicino.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l'ex Fiorentina ha ribadito la volontà di giocarsi le sue possibilità, ma ha iniziato anche a valutare proposte. Il suo agente Lucci ha ricevuto un paio di sondaggi (l'ultimo del Verona). Se non si arriverà alla cessione, la società biancoceleste valuterà la risoluzione che andrà concordata con il calciatore.

L'altra possibilità per liberare un posto è l'uscita di Basic. Su di lui c'è sempre l'Hajduk Spalato da quest'estate, che però non è disposto a pagare l'intero ingaggio. Lotito finora ha detto 'no': il croato resterà in bilico fino all'ultimo. Hysaj, invece, è vicino a strappare la conferma in lista anche dopo il mercato. Per confermarlo, però, bisognerà fare un taglio.