Calciomercato Lazio, Ciro più Ciro: Sarri chiama Mertens come vice Immobile

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Resta per il momento solo un'idea, ma può diventare qualcosa di concreto da un momento all'altro. La Lazio ha messo gli occhi su Dries Mertens. Sarri, in particolare, che lo conosce benissimo lo gradirebbe come vice Immobile, Ciro più Ciro. Sarebbe un'alternativa di grande valore che consentirebbe alla Lazio anche di cambiare modo di giocare a partita in corso. Come riporta la rassegna stampa a cura di Radiosei, finora non ci sono stati contatti diretti con il giocatore, ma solo sondaggi con il suo entourage. Il belga vorrebbe rinnovare con il Napoli, ma non è detto che riesca a trovare l'accordo con De Laurentiis. L'attaccante partenopeo e sua moglie Kat sono stati spesso turisti a Roma negli ultimi anni. Restano legatissimi a Napoli, ma la Capitale può diventare un'ottima soluzione in caso di addio. Intanto per Mertens pare sia arrivata anche una proposta da un club brasiliano.