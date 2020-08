Calciomercato Lazio, Consigli in pole come vice Strakosha

Sarà una stagione fondamentale la prossima per la Lazio. Bisognerà confermarsi in campionato, se non provare a stupire ancora, e fare bella figura in Champions League. Non sarà lasciato nulla al caso in sede di mercato, ed ecco perchè si proverà a prendere un nome importante anche come secondo portiere. In pole da giorni, sembrerebbe esserci ormai Andrea Consigli del Sassuolo. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, portare a Roma l'estremo difensore dei neroverdi, (in attesa di conoscere le richieste ufficiali degli emiliani), sarebbe un investimento economico importante, ma una dimostrazione precisa che il prossimo anno la società biancoceleste non vorrà lasciare nulla al caso. Creare una sana competizione e un'alternanza tra due ottimi portieri come l'italiano e Strakosha, potrebbe non far altro che aumentare la qualità della rosa a disposizione di Inzaghi: continuare a crescere e a stupire anche il prossimo anno sembra essere il diktat in casa Lazio.

