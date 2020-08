Calciomercato Lazio, Hickey verso il Bayern Monaco

Quello di Aaron Hickey, campionicno del campionato scozzese classe 2002, è uno dei tanti nomi che in questo periodo sono stati accostati alla Lazio. In realtà la società biancoceleste a giugno aveva fatto un sondaggio offrendo anche una cifra vicina ai 100.000 euro. Nulla da fare però, sembra infatti che il Bayern Monaco abbia battuto la concorrenza e che il terzino la prossima settimana volerà in Germania per vedere da vicino il centro di alleamento del club.

