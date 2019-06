Calciomercato Lazio, difesa in entrata: Izzo sogno proibito, possibilità estere

La permanenza di Simone Inzaghi sulla panchina della Lazio apre a nuove strategie per il mercato estivo. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, per quanto riguarda la difesa il sogno proibito è Armando Izzo del Torino, un nome che ha già cominciato a circolare nei giorni scorsi come graditissimo dal tecnico biancoceleste: italiano, ventisettenne, affermatosi tra i migliori difensori della scorsa stagione e utilizzabile in tutte le posizioni della difesa a tre. Rischia però di rimanere solo un sogno perché il giocatore è molto legato a Mazzarri e, soprattutto, la valutazione che ne fa il presidente granata Cairo è di 25 milioni. Su Izzo anche la Roma, il suo nome è finito automaticamente sul taccuino dei giallorossi da quando Petrachi si è promesso ds. Prezzo comunque fuori portata per la Lazio, ecco perché restano vive altre possibilità che in Italia portano il nome di Davide Biraschi, di cui la Lazio potrebbe parlare con il Genoa in occasione del riscatto di Romulo ormai più che probabile ma ancora non scontato, mentre all'estero portano ai nomi di Jules Koundé, Dejan Lovren, Alberto Moreno e Jeison Murillo.

PROFILI ESTERI - Koundé è un giovanissimo del Bordeaux, solo ventenne, anche lui con una valutazione molto alta da parte del suo club: si parla di 20 milioni di euro. Decisamente diverso il profilo di Lovren, difensore croato del Liverpool ventinovenne che però quest'anno ha giocato solo 18 partite tra campionato e coppe. Sempre in casa Reds, Alberto Moreno non chiude le porte ad alcuna possibilità come confidato dopo la vittoria della Champions League, ma il suo profilo è quello di un laterale di fascia, al massimo terzino. Infine, Murillo è rientrato a Valencia dopo il prestito al Barcellona, ma sulle voci che lo accostano alla Lazio non ci sono conferme.

