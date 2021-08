Calciomercato Lazio, domani scade l'ultimatum del Como per Gondo: le novità

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Giornata cruciale quella di domani per il futuro di Cedric Gondo, attaccante di proprietà della Lazio rientrato nella Capitale dal prestito alla Salernitana. L'ivoriano avrebbe proseguito volentieri la sua esperienza in granata, così come Castori lo avrebbe accolto a braccia aperte, ma il problema della doppia proprietà e la cessione della società a un trust rende l'affare impossibile. Il centravanti così è a caccia di una nuova avventura e il Como è pronto a prenderlo. L'affare però è bloccato e, secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Provincia di Como, i lombardi avrebbero messo domani come ultimatum. Dentro o fuori con il club che non intende aspettare oltre e che magari sta già studiando le eventuali alternative. L'africano ha tanti estimatori in Serie B, Ascoli in primis, ma il Como sembrava aver bruciato la concorrenza. Non rimane che attendere 24 ore per capire se il futuro di Gondo sarò sulle rive del Lago oppure no.