Calciomercato Lazio, ecco la rifondazione. Vietato sbagliare il regista: tutti i nomi

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Una Lazio da ricostruire. E come assicurato dopo l'incontro a Formello, si ripartirà dai pilastri. Una coppia di centrali e un regista, chiave autentica del 4-3-3, che sconterà quasi sicuramente l'addio di Milinkovic. Fondamentale non sbagliare l'erede di Leiva, destinato a salutare tra poche settimane. L'estate scorsa Sarri aveva indicato Torreira, che si sarebbe potuto prendere a condizioni favorevoli. Era stato proposto alla Lazio, che lasciò cadere l'opportunità, colta in seguito dalla Fiorentina. Sinora sono usciti nomi che per caratteristiche tecniche e fisiche potrebbero essere accostati all'uruguaiano. Si tratta, riporta la rassegna stampa di Radiosei, di obiettivi fuori portata e difficilmente raggiungibili.

I PROFILI - Vitinha e Maxime Lopez, ad esempio,m piacciono a Sarri. Il primo, classe 2000, è controllato da Jorge Mendes, negli ultimi giorni è stato accostato al Bayern Monaco e il suo club, il Porto, lo valuta 25 o 30 milioni, anche se l'idea sarebbe quella di cederlo a cifre superiori nel 2023. C'è poi Maxime Lopez, ma anche lì si parte da una valutazione di circa 30 milioni. Kamara, in scadenza col Marsiglia, sembra vicinissimo all'Atletico Madrid, e sarebbe servito un ingaggio superiore ai 4 milioni per convincerlo a sposare la causa biancoceleste. In Francia hanno accostato Borigeaud, mediano del Rennes, alla Lazio. Tare in passato aveva seguito Dendoncker del Wolverhampton. Molto dipenderà dal budget. Oltre a quella di Milinkovic serviranno altre cessioni.

