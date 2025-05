Calciomercato Lazio | Guendo e Rovella tra Premier e permanenza: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Con la mancata qualificazione alle coppe europee, la Lazio dovrà trovare il modo di monetizzare ed è per questo che tutti gli elementi della rosa sono in bilico. Guendouzi e Rovella restano due tra i pezzi più appetibili della rosa biancoceleste. Il francese, protagonista di una buona stagione, aspetta un adeguamento del contratto, ma senza l’Europa, cresce la tentazione di cambiare aria: un’offerta ricca potrebbe convincerlo a ripartire altrove, magari in Premier League, dove ha già diversi estimatori.

Discorso diverso per Rovella, che ha giurato fedeltà alla Lazio. Sta per diventare padre, vuole far nascere la figlia a Roma e proseguire il suo percorso in biancoceleste. Anche lui piace in Inghilterra: l’Aston Villa lo ha seguito più volte, come già successo per Guendouzi.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.