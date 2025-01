Calciomercato Lazio | Hysaj, il Lecce ci prova: ostacolo ingaggio. E Basic...

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha bisogno di muoversi in uscita. Sono già partiti i fuori rosa Akpa Akpro e Diego Gonzalez, ma non basta. Ora è il turno di Hysaj e Basic, entrambi reintegrati in lista visti gli infortuni di Vecino e Patric ma già con le valigie in mano da tempo. Sul terzino albanese è forte l'interesse del Lecce, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport.

La società biancoceleste ha aperto a un prestito gratuito, a patto però che i giallorossi paghino il 50% del suo stipendio. L'ex Napoli guadagna circa 2,8 milioni di euro a stagione e ha un contratto fino al 2026. Così facendo il Lecce pagherebbe praticamente i prossimi sei mesi di ingaggio: dipende tutto dalla decisione finale di Sticchi Damiani.

Per Basic, invece, il discorso è diverso. Al momento per lui si sono solo informate Getafe e Real Valladolid. Niente di concreto per ora.