Calciomercato Lazio | Il Girona insiste per Castellanos: la società lo blinda, ma...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il Girona insiste per Castellanos. Rispedite al mittente le proposte di 12 e 15 milioni perché ritenute troppo basse e perché la società crede nell'argentino. Sulle pagine de Il Messaggero è lo stesso Lotito a spiegare che il Taty non partirà e che la Lazio crede in lui. Chiaro che le cose potrebbero cambiare se gli spagnoli decidessero di fare all in mettendo 20 o più milioni sul tavolo per riportare in Liga il centravanti. Qualora dopo la cessone di Dovbyk gli iberici dovessero tornare alla carica e chiudere, la Lazio penserebbe al sostituto con il nome di Ioannidis che rimane nei radar , più di Simeone, Dia e Krstovic sullo sfondo. Pinamonti è stato solo proposto.