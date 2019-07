Calciomercato Lazio, il Lille tentenna per Yazici: Tare alla finestra

Jolly di centrocampo, spiccate doti offensive e grande capacità d'inserimento. Si chiama Yusuf Yazici l'elemento individuato dalla Lazio per la sostituzione di Milinkovic-Savic, in caso di partenza del serbo. Il turco, si è messo in evidenza con il Trabzonspor nelle ultime due stagioni. In totale con il suo club ha collezionato 100 presenze mettendo a segno 22 gol e 21 assist. Il Lille è piombato fortemente su di lui, nei giorni scorsi la chiusura sembrava vicina. L'accordo con la società turca però non è ancora arrivato, ecco perché la Lazio resta vigile alla finestra. I francesi non sembrano essere disposti a mettere sul piatto i 20 milioni richiesti, nonostante vogliano fortemente il giocatore. Una cifra che il club capitolino potrebbe sborsare senza problemi in caso di cessione di Milinkovic. I rapporti col Trabzonspor sono buoni e risalgono all'operazione Onazi, chissà che non possano essere rinsaldati con Yazici.

CALCIOMERCATO LAZIO, CASASOLA TORNA ALLA SALERNITANA?

LAZIO, IL PRIMO GIORNO DI ADEKANYE

TORNA ALLA HOMEPAGE