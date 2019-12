Calciomercato Lazio, il Parma piomba su Parolo: le ultime

Il Parma piomba su Marco Parolo. In attesa di conoscere il futuro di Dejan Kulusevski, inseguito dall'Inter ma di proprietà dell'Atalanta, il club ducale avrebbe inserito il biancoceleste tra i possibili rinforzi per il centrocampo. Il 34enne di Gallarate ha il contratto in scadenza a giugno e a fine stagione parlerà con la società capitolina. Inzaghi lo considera un titolare aggiunto e non è un caso se il numero sedici, anche quando non parte titolare, viene sempre mandato in campo dal mister piacentino. Soprattutto in caso di qualificazione in Champions, è probabile che le strade vadano avanti insieme. La sua duttilità, generosità e il suo carisma, oltre che l'esperienza internazionale, sono condizioni troppo importanti a cui rinunciare, soprattutto in un gruppo come la Lazio. Tuttavia, come sottolinea La Gazzetta di Parma, il club ducale ha sondato il terreno con il giocatore che ha dato appuntamento a fine stagione. In Emilia, l'incontrista ha giocato in due stagioni collezionando 75 presenze e 11 gol. Se ne saprà di più durante il calciomercato estivo, ma l'interesse dei gialloblù è concreto.

Pubblicato il 27/12 alle ore 09:30