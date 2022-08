Calciomercato Lazio, il procuratore di Acerbi nella sede dell'Inter: le ultime

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Francesco Acerbi resta in cerca di una sistemazione. Dopo gli arrivi di Romagnoli, Casale e Mario Gila, la Lazio vuole cedere il calciatore. L'ex Sassuolo è finito dietro nelle gerarchie e il rapporto con l'ambiente è al minimo storico. La società biancoceleste, però, non intende fare sconti e vuole cedere il calciatore incassando circa 4 milioni. Tanti club hanno fatto sondaggi, ma nessuno ha accelerato per chiudere. Come riporta l'edizione odierna de La Repubblica, Inzaghi continua a spingere per avere il suo ex pupillo. Acerbi andrebbe a prendere il posto di Ranocchia e sarebbe un titolare aggiunto per i nerazzurri. Ieri Federico Pastorello, agente del calciatore, è stato visto e intercettato sotto la sede del club meneghino. Il procuratore ha smentito che la sua presenza fosse legata ad Acerbi, ma la sensazione è che la pista Inter possa scaldarsi con il trascorrere dei giorni.