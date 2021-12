Calciomercato Lazio, il Torino insiste per Lazzari e Fares: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Vendere e poi comprare. La Lazio deve assolutamente alleggerirsi dei calciatori fuori dal progetto per diminuire il monte ingaggi e sistemare anche l'indice di liquidità. Tare sta lavorando sulle uscite di Muriqi ed Escalante, oltre a quelle di Vavro, Durmisi, Jony e Lukaku. A loro si è aggiunto a sorpresa anche Manuel Lazzari. L'esterno è finito ai margini, scavalcato nelle gerarchie anche da Radu. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Tempo, nelle ultime ore si sarebbero fatte insistenti le voci di una possibile offerta del Torino per Lazzari. L'ex Spal in granata tornerebbe a giocare nel suo ruolo naturale, Juric ha sempre valorizzato il lavoro dei laterali (vedi Faraoni e Lazovic al Verona). Non solo lui sarebbe finito nel radar del Torino. L'edizione di Genova de La Repubblica parla di un interesse importante dei piemontesi per Mohamed Fares. Il giocatore al momento è al Genoa in prestito dalla Lazio con diritto di riscatto a favore dei rossoblù fissato in 7 milioni di euro. Dopo una buona partenza, l'esterno è finito ai margini e Shevchenko ha intenzione di passare al 4-3-3, modulo che non premierebbe il classe '96. L'algerino è finito anche sul taccuino dell'Inter, alla ricerca di un vice Perisic. Possibile per lui un nuovo cambio di maglia con i biancocelesti che sperano di chiudere in fretta l'affare.