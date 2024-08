Calciomercato Lazio | In due rischiano il taglio: la situazione della rosa

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il problema della lista in casa Lazio è un problema concreto. Per il momento l'infortunio accusato da Mario Gila ha permesso ai biancocelesti di escluderlo da quella provvisoria per la Serie A, almeno fino al 31 agosto, poi, però, ci sarà bisogno di fare una scelta definitiva e la presenza del difensore spagnolo è a dir poco scontata. Baroni, a meno di cessioni, sarà chiamato a fare una scelta: chi sarà a fare spazio al rientro dell'ex Real Madrid? Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, sarebbero due gli indiziati principali: Elseid Hysaj e Pedro.

Il terzino albanese è ormai fuori dai piani del tecnico. La conferma di Pellegrini, per il quale scatterà a meno di sorprese l'obbligo di riscatto al termine della stagione in corso, e l'arrivo di Tavares chiudono le porte all'albanese, messo sul mercato e incaricato di trovare un acquirente. Meno estrema, invece, è la situazione dell'ex Barça. Pedro viene ritenuto una componente importante della rosa, soprattutto se schierato a partita in corso per dare quell'esperienza in più in campo e sfruttare la sua qualità, magari sulla trequarti dove può preservare le energie ed essere più decisivo. Motivo per cui non dovrebbe stupire trovare il suo nome anche nella lista definitiva per la Serie A.

EUROPA LEAGUE - Il discorso cambia, invece, parlando dell'Europa League. Il fatto che Tchaouna non rientra tra i giocatori cresciuti nel vivaio, presuppone che occuperà un posto nella lista europea, al contrario di quanto avviene in campionato. In questo caso, quindi, i tagli dovranno essere due e tra questi potrebbe rientrare lo stesso Pedro, per quanto la sua esperienza a livello internazionale è un bene di cui Baroni non dovrebbe privarsi. Un tema che verrà approfondito tra oggi e domani, quando Baroni avrà un nuovo confronto con la società.