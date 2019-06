Calciomercato Lazio, Inzaghi a Roma per definire dettagli e obiettivi

Simone Inzaghi si trova di nuovo a Roma. Il tecnico della Lazio è rientrato con la moglie Gaia dalle meritate vacanze all'estero, si fermerà nella Capitale per due o tre giorni e poi ripartirà per Milano Marittima, dove proseguirà le vacanze. La tappa a Roma però, come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, servirà per mettere a punto le strategie per la prossima stagione. Inzaghi è atteso a Formello tra oggi, domani e mercoledì, si parlerà di mercato con il ds Tare ma si definiranno anche nei dettagli la preparazione pre-campionato, il piano delle amichevoli, la calendarizzazione delle visite mediche e del ritiro di Auronzo di Cadore. In settimana dovrebbero essere anche firmati i contratti di una parte dello staff tecnico di emanazione societaria e si procederà alla conferma o all’integrazione dello staff medico-fisioterapico. Insomma, parecchia carne al fuoco: la Lazio si mette in moto.

