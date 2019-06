Calciomercato Lazio, affari incrociati per gli assistiti di Jorge Mendes

Pedro Neto, Bruno Jordao e Wallace in uscita, Bruno Viana in entrata. Sono questi, come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, i componenti del 'pacchetto Jorge Mendes'. Tare sta definendo diverse trattative con l'agente di Cristiano Ronaldo, la prima delle quali porterebbe Bruno Jordao e Pedro Neto al Benfica. Arrivati alla Lazio per una cifra complessiva di circa 20-21 milioni di euro tra prestiti e obblighi di riscatto, i due coronerebbero un sogno approdando nel club portoghese e dall'altra parte i biancocelesti rientrerebbero dell'investimento fatto. La trattativa è avviata, come conferma lo stesso Igli Tare. Altra situazione da risolvere in uscita è quella legata a Wallace, al momento fuori dai piani e alla ricerca di una sistemazione. Costato 8 milioni alla Lazio, su di lui ha chiesto informazioni il Flamengo, a cui il giocatore non ha chiuso le porte. E la sua partenza potrebbe portare a Roma Bruno Viana, altro assistito di Mendes, difensore del Braga valutato circa 20 milioni di euro. Chissà che non ci sia qualche nuovo profilo in ballo, ma una cosa è certa: la Lazio e Mendes hanno parecchie cose da dirsi.

LAZIO, LE PAROLE DI LOTITO

CALCIOMERCATO LAZIO, LE ULTIME SU GAICH

CLICCA QUI PER TORNARE ALL'HOMEPAGE