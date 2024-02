Calciomercato Lazio | Juve, blitz all'Olimpico: Anderson osservato speciale

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Nella storica notte di Champions tra Lazio e Bayern Monaco c'erano due figure di troppo sugli spalti. Un blitz bello e buono, perché il calciomercato non dorme mai. Si tratta di un collaboratore di Cristiano Giuntoli e il d.s. della Juventus Giovanni Manna, che erano presenti allo Stadio Olimpico per assistere all'andata degli ottavi di finale. L'osservato speciale, ovviamente, era Felipe Anderson.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i dirigenti erano interessati a vedere come si approccia il brasiliano a un grande palcoscenico, a una fase a eliminazione diretta contro una delle squadre più forti d'Europa. Non è un mistero che ai bianconeri piaccia il numero sette: la missione, sicuramente positiva, non è servita solo per prendere appunti, ma anche per alcuni appuntamenti e pubbliche relazioni di vario genere.

La Vecchia Signora gradisce l'opportunità di ingaggiare Felipe Anderson a parametro zero (contratto in scadenza a giugno 2024), anche per gestire con più serenità il rinnovo di Chiesa che ha scadenza nel 2025. La sensazione, comunque, è che si andrà in fondo all'affare solo più avanti e solo se le richieste (stipendio e durata del contratto) saranno più basse di quelle attuali. La Juventus per un over 30 non si vorrebbe spingere oltre un biennale con opzione per la stagione successiva.