Calciomercato Lazio, l'affare Hysaj in dirittura d'arrivo: le cifre

RASSEGNA STAMPA - Lazio, Hysaj a un passo. Come riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il club biancoceleste è vicinissimo all'accordo con il terzino albanese in scadenza con il Napoli. Dopo sei anni all'ombra del Vesuvio, il calciatore saluta la piazza partenopea ed è pronto a riabbracciare Maurizio Sarri, suo allenatore sia a Napoli che a Empoli. Dopo Kamenovic, anche Hysaj è pronto a sbarcare nella Capitale. Per il terzino in grado di giocare sia a destra che a sinistra, è pronto un maxi contratto quinquennale. Gazzetta aggiunge che si sta continuando a trattare per le cifre e che l’ingaggio dovrebbe oscillare tra gli 1,5 e i 2 milioni di euro.