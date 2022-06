Calciomercato Lazio, l'Anversa fa sul serio per Mertens: i dettagli

Mark Van Bommel, suo compagno di squadra ai tempi del Psv, lo vorrebbe con lui in Belgio e l'ipotesi prende quota di giorno in giorno...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Il futuro di Dries Mertens è tutto da scrivere. Il calciatore è in scadenza di contratto con il Napoli che non intende rinnovargli l'accordo alle cifre attuali (circa 4.5 milioni di euro). I partenopei vogliono abbassare il monte ingaggi e non faranno eccezioni, ma la punta chiede almeno 2.5 più ricchi bonus. Una somma che De Laurentiis non sembra disposto a sborsare. Fino al 30 giugno il club campano mantiene l'opzione di rinnovo alle vecchie cifre e quindi il calciatore difficilmente annuncerà il suo futuro prima di quella data, ma nelle ultime ore sta prendendo quota l'ipotesi di un suo ritorno in Belgio. Come sottolinea l'edizione odierna de il Roma che scrive: "Non si esclude nulla, anche se nelle ultime ore sta prendendo quota l'ipotesi di un ritorno in patria. L'Anversa di Mark van Bommel (ex Milan ed ex compagno del centravanti ai tempi del Psv), infatti, è disposta ad offrire al centravanti un contratto biennale a cifre molto considerevoli. Se la pista Anversa si fa sempre più "calda"s, quella riguardante la Lazio è sempre meno probabile. Dries Mertens, nonostante le continue chiamate di Maurizio Sarri, non è convinto della proposta del team capitolino, considerando che si sente ancora al top della condizione e non vuole fare panchina".