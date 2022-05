Calciomercato Lazio, l'Ascoli prova a confermare Maistro: le ultime

Il giocatore si è messo in luce nella squadra marchigiana con una stagione da protagonista in cui ha segnato 3 reti e fornito 6 assist...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Sono ben 18 i calciatori che termineranno l'esperienza in prestito e possono tornare alla Lazio. Se per Muriqi e Vavro ci sono ottime possibilità di riscatto, altri faranno rientro alla base pronti per una nuova esperienza. Chi ha fatto particolarmente bene è Fabio Maistro. Il centrocampista, fresco di rinnovo contrattuale con i biancocelesti fino al 2024, si è messo in luce all'Ascoli con 3 reti e 6 assist. Il club marchigiano, come riporta l'edizione odierna de Il Resto del Carlino, sarebbe al lavoro per confermare il giocatore. Molto dipenderà anche dalla volontà di Maistro. Il diesse bianconero Valentini avrebbe avviato i contatti con la Lazio per provare a rinnovare il prestito.