Calciomercato Lazio, l'Atalanta non lascia partire Castagne

Il nome di Timothy Castagne, più volte associato alla Lazio ma anche ad altre pretendenti - Napoli, Fiorentina, Celtic - con tutta probabilità non lascerà l'Atalanta. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, l'agente del giocatore avrebbe chiesto al ds nerazzurro Sartori un adeguamento dello stipendio del suo assistito, che triplicherebbe rispetto ai 550mila euro a stagione percepiti attualmente. Da parte sua, l'Atalanta ha intenzione di mantenere la promessa fatta a Gasperini dopo la sua riconferma: ogni sforzo possibile sarà fatto per trattenere i big in vista della Champions League. In questo discorso rientra anche Castagne, che quindi si allontana dalle voci di mercato che lo riguardano.