Calciomercato Lazio, l'Atalanta non perde di vista Lazzari: le ultime

I bergamaschi dovranno fare due acquisti sulle corsie esterne e il nome del numero 29 biancoceleste è sul taccuino della dirigenza...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Dopo il mancato accesso alle coppe europee, in estate l'Atalanta cambierà molto. Difesa, centrocampo e attacco vedranno avvicendarsi molti uomini. Non sono escluse nemmeno le fasce dove Hateboer viaggia verso la cessione e Pezzella non verrà riscattato e tornerà al Parma. Come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, due saranno i colpi sulle fasce. Piacciono Cambiaso e Matty Cash dell'Aston Villa, ma la concorrenta è folta e la richiesta per entrambi è elevata. Attenzione allora a Manuel Lazzari, che alla Lazio con Sarri ha fatto parecchia fatica ad adattarsi alla difesa a quattro. A Bergamo, invece, tornerebbe all'antico giocando a tutta fascia. Può essere un'idea, anche se non sono stati ancora mossi passi concreti. Dopo le difficoltà iniziali, però, l'ex Spal appare uno dei punti fermi della nuova Lazio e appare difficile che Maurizio Sarri possa privarsi di lui.