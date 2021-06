Calciomercato Lazio, l'Inter in cerca di un vice-Lukaku: Inzaghi indica Caicedo

Lo ha valorizzato, aiutato e difeso nei momenti di difficoltà, fatto diventare un giocatore fondamentale permettendogli di ritagliarsi un ruolo importante alle spalle di Ciro Immobile. Il rapporto fra Simone Inzaghi e Felipe Caicedo è stato sicuramente fruttoso per entrambi e per la Lazio, che per anni ha potuto contare su un centravanti di scorta delle sue qualità. Inzaghi all'Inter ha chiesto di tenere in rosa Sanchez, ma anche di portare a casa un vice-Lukaku, riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei. Uno alla Caicedo per intenderci. E infatti fra i nomi fatti dall'allenatore piacentino ci sarebbe proprio quello dell'ecuadoregno, il cui contratto con la Lazio scade nel 2022. Ingaggio e costi rientrerebbero nei parametri imposti dall'Inter per la prossima stagione. Prima però bisognerà capire e sciogliere le riserve sul futuro di Pinamonti e di Salcedo, che rientreranno dai vari prestiti.