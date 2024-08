Calciomercato Lazio | La Repubblica: "Cataldi, due club di A ci pensano"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Il futuro di Cataldi, salvo sorprese, sarà ancora alla Lazio. Non solo per una questione di lista (attualmente è l'unico cresciuto nel settore giovanile biancoceleste), ma anche di rotazioni: Danilo è l'unico regista in rosa e l'unico che possa dare respiro a Rovella. Eppure stando a quanto riportato sull'edizione odierna della Repubblica, si registra qualche movimento di mercato per Cataldi. Como e Torino ci stanno pensando, i granata lo tengono in considerazione per compensare l’eventuale addio di Ilic, su cui c’è lo Zenit.