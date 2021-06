Calciomercato Lazio, le strategie per il centrocampo: i nomi

La Lazio è al lavoro. Il ds Igli Tare e mister Maurizio Sarri hanno già definito le strategie di calciomercato. Il secondo incontro di inizio settimana in Toscana è servito per chiarire alcuni aspetti fondamentali per il gioco dell'ex allenatore di Napoli, Chelsea e Juventus. La nuova Lazio potrà avere le tre punte o il trequartista e due attaccanti, ma sicuramente si partirà da 4 difensori e tre centrocampisti. Uno degli interventi più importanti arriverà proprio in mezzo, con l'innesto di una mezzala di qualità e dinamismo.

LOFTUS CHEEK - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei sempre caldo rimane il nome di Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista di proprietà del Chelsea, nell'ultima stagione in prestito al Fulham, è un vecchio pallino di Sarri. Fu proprio con il tecnico italiano, tre stagioni fa, a esplodere, diventando un perno della squadra riuscì a vincere l'Europa League. I blues sarebbero disposti a girare nuovamente in prestito il giocatore, ma il problema riguarda l'ingaggio: Loftus-Cheek guadagna una cifra superiore a 5 milioni di euro e senza una partecipazione del club inglese sarebbe impossibile un suo arrivo nella Capitale.

NANDEZ - Un altra mezzala nel mirino della Lazio è Nahitan Nandez del Cagliari. I due club ne avevano parlato prima della fine del campionato, in una mega operazione che avrebbe coinvolto anche Cragno, Lykogiannis e Fares. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, la valutazione di 25-30 milioni data dai sardi all'uruguaiano ha interrotto sul nascere la trattativa. Negli ultimi giorni però il club di Giulini è entrato nell'ordine delle idee di lasciar partire Nandez (su insistenza dello stesso centrocampista) e potrebbe anche abbassare un po' le pretese.

