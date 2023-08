Calciomercato Lazio | Lotito blocca Maximiano: e quel retroscena con Simeone...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Nove milioni più uno di bonus: questa l'offerta dell'Almeria alla Lazio per Luis Maximiano. Lotito blocca tutto e Sarri non è così convinto di cambiare portiere. Servirebbe prima la garanzia di un secondo valido come il portoghese che si allena sempre con costanza e sta migliorando tanto. L'ex Granada, però, vorrebbe trovare minutaggio e continuità. Dietro al miglior portiere della Serie A c'è poco spazio. Come riporta il Corriere dello Sport, un mese fa lo aveva cercato anche l’Atletico Madrid di Simeone pronto a mettere sul tavolo uno scambio con il 27enne Grbic. Non si è più fatto nulla perché anche nella capitale spagnola di spazio per Luis ce ne sarebbe stato poco. Dunque la sua cessione può arrivare solo dopo aver trovato un vice affidabile. Accostati Consigli e Handanovic, ma la società vorrebbe mantenere la linea giovane. Gli agenti di Isaksen hanno proposto Frederick Ronnow, 31 anni dell’Union Berlino in scadenza 2024. Da tenere d'occhio, specialmente per l'ottimo rapporto Lotito-Setti, il nome di Lorenzo Montipò.

Pubblicato il 9/8