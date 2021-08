Calciomercato Lazio, Luiz Felipe resta. Le cose potrebbero cambiare se...

RASSEGNA STAMPA - Luiz Felipe rimane alla Lazio. Le lusinghe dell'Atalanta non sono bastate a far desistere il brasiliano nel rimanere in biancoceleste e nemmeno la società nel tenerlo. L'offerta degli orobici (20 milioni di euro) è troppo bassa secondo la dirigenza laziale per far partire il centrale. Lui ha sempre dichiarato, anche nell'ultimo ritiro di Auronzo, di trovarsi bene a Roma e di volerci rimanere a lungo. Il prolungamento del contratto non è un problema. La Lazio ha rifiutato anche perché deve rispettare la clausola firmata con l'Ituano (ex club di Luiz Felipe) a cui deve il 20% sulla futura rivendita. Come ricorda la rassegna stampa di Radiosei, le cose potrebbero cambiare se i bergamaschi alzassero l'offerta a 30 milioni: in quel caso la società sarebbe obbligata a pensarci, anche se la volontà rimane quella di tenere Luiz Felipe e farlo diventare un punto di riferimento all'interno dell'organico.