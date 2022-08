Calciomercato Lazio, lunedì il giorno decisivo per Acerbi all'Inter

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Concluso anche il confronto diretto in campo fra le due società, ora la trattativa si può chiudere veramente. Lazio e Inter si sono sfidate venerdì sera all'Olimpico e l'incontro sarà servito sicuramente a Tare e Marotta per limare gli ultimi dettagli riguardo il trasferimento di Francesco Acerbi in nerazzurro. Inzaghi ha bisogno di un rinforzo in difesa, i profili tenuti sott'occhio erano quelli del biancoceleste e di Chalobah del Chelsea. I Blues non si vogliono privare del loro gioiello, così tutte le attenzioni sono state catalizzate sul classe '88. Nulla da fare per Akanji che il Borussia Dortmund non lascia andare e che i meneghini potrebbero prendere a parametro zero.

ACERBI DAY - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei la giornata decisiva sarà domani: Ace sbarcherà a Milano in prestito gratuito (lui stesso ha rinunciato a due mensilità di stipendio pur di partire). All'Inter ritrova l'allenatore che lo ha consacrato. Ora il compito è quello di fargli riacquistare fiducia e condizione fisica.