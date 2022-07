Calciomercato Lazio, Maistro e la Spal: affare fatto, ma...

Alcuni problemi hanno rallentato l'annuncio del trasferimento del calciatore che è pronto a tornare nella società che lo ha visto...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Fabio Maistro e la Spal sono destinati a rincontrarsi. Il centrocampista è cresciuto nel vivaio del club ed è pronto a tornare a casa. L'intesa è stata raggiunta da settimane, ma il calciatore ancora non si è aggregato ai compagni. Il motivo? A svelarlo è Il Resto del Carlino che spiega come Maistro e Arena, altro colpo della Spal, non siano ancora arrivati e ufficializzati per questioni burocratiche. Sempre secondo il quotidiano per la firma si tratterebbe solo di una questione di tempo. Il giocatore scalpita e non vede l'ora di iniziare la nuova avventura.