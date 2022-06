Calciomercato Lazio, Marcos Antonio freme: brama l'arrivo nella Capitale

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA – La Lazio ha bisogno di rinvigorirsi per poter essere maggiormente competitiva e pronta per affrontare la prossima stagione. Continua senza sosta il lavoro della dirigenza che vuole accontentare quanto più possibile le richieste di Sarri, affinché il suo progetto si mantenga vivo. Al momento, l’unico colpo certo che arriverà con questa sessione di mercato ha il nome di Marcos Antonio. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, per un brasiliano che va, Leiva, ce n’è uno che viene. Il play dello Shakhtar, infatti, è stato scelto come suo erede. Si sta allenando senza sosta per cercare di recuperare quanto prima possibile la forma fisica, è stato fermo per circa cinque mesi. Non vede l’ora di arrivare alla corte del tecnico toscano, freme. Ha le valigie pronte, attende solo il via libera e il volo che lo porterà nella Capitale per firmare il contratto quinquennale e svolgere il rituale delle visite mediche prima di unirsi al gruppo. I dettagli del suo trasferimento, la Lazio pagherà 9 milioni di euro in alcune rate, sono ancora in via di definizione col club ucraino. Bisognerà attendere considerando anche la situazione complicata che sta vivendo il paese per via della Guerra.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE