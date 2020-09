Calciomercato Lazio, Muriqi e Fares: ecco quando arrivano

Prende finalmente forma il calciomercato della Lazio. Dopo l'ufficialità del colpo Reina, a breve arriveranno anche quelle di Muriqi e Fares, due profili a lungo inseguiti dai biancocelesti. Dopo lo scotto pagato con l'operazione David Silva, la paura che la stessa storia potesse ripetersi a distanza di poche settimane era reale, ma come riporta la rassegna di Radiosei i due calciatori sono attesi a Roma nelle prossime ore.

MURIQI - L'attaccante è attualmente in Kosovo, dove ha partecipato al matrimonio della sorella e domenica ha assistito al match della sua nazionale contro la Grecia. Per gli ingressi in Italia dal suo Paese va rispettato uno specifico protocollo sanitario, con il tampone da effettuare entro le 48 ore precedenti alla partenza e il relativo esito negativo da certificare all'arrivo. Queste pratiche hanno allungato un po' i tempi, ma l'ex Fenerbahçe sbarcherà a Roma tra domani e giovedì.

FARES - Discorso diverso invece per l'esterno della Spal, il quale si trova già in Italia. Non ci saranno da affrontare dunque le stesse questioni sanitarie di Muriqi. L'algerino non si sta allenando con la sua ormai ex squadra, come richiesto dalla Lazio, e tra oggi e domani arriverà nella Capitale. Il suo arrivo era previsto per ieri, gli ultimi dettagli burocratici del suo contratto hanno fatto slittare l'arrivo solo di qualche ora.

