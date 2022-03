Calciomercato Lazio, Palavecino è un'idea ma occhio alla concorrenza

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Non si è mai troppo in anticipo per impostare il lavoro che riguarda la prossima stagione. Ancora non si sa se la Lazio giocherà una competizione europea e quale, ma sicuramente Sarri avrà bisogno di una rosa più profonda e adatta al suo stile di gioco. Stando a quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, Tare avrebbe messo nella lista dei preferiti Augustin Palavecino. Trequartista argentino, 25enne, in forza al River Plate con un contratto fino al 2024 e una clausola rescissoria di 20 milioni. Ciò che filtra dall'Argentina è che il club, bisognoso di monetizzare, sarebbe disposto a fare uno sconto. La dirigenza laziale sarebbe pronta a presentare un'offerta per metà del cartellino (la rimanente parte appartiene ai procuratori), ma deve fare in fretta: sul ragazzo ci sono gli occhi di molte società pronte a fare follie per lui. La Lazio deve prima capire quali siano le sue priorità per poi affondare il colpo.