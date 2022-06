Calciomercato Lazio, per la difesa si guarda oltremanica: i nomi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha urgente bisogno di sistemare la difesa. Con l'addio di Luiz Felipe e Acerbi sempre più con la valigia in mano, Maurizio Sarri ha bisogno di giocatori pronti per il ritiro di Auronzo. In pole ci sono sempre Casale e Romagnoli, con il primo con una situazione più favorevole (i biancocelesti suppongono di riuscire ad averla vinta con il Verona), mentre il sempre più ex capitano del Milan è in stand-by e vorrebbe definire il suo futuro entro le prossime due settimane. Secondo la rassegna stampa di Radiosei questi non sono gli unici nomi sul taccuino di Tare: dall'Inghilterra rimbalzano le voci di un possibile interessamento per Dendoncker del Wolverhampton e Diop del West Ham. Entambi in scadenza nel 2023 difficilmente si muoveranno quest'estate.