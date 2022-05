Calciomercato Lazio, per la difesa spunta Mario Rui: le novità

Il difensore mancino del Napoli sarebbe una precisa richiesta di Maurizio Sarri che lo ha già allenato ai tempi dell'Empoli...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il calciomercato non è ancora iniziato ufficialmente, ma le squadre iniziano a costruire le rose per la prossima stagione. La Lazio è attesa da un grande lavoro visto che dovrà ritoccare praticamente tutti i reparti. Un ruolo scoperto è sicuramente quello di terzino sinistro dove mister Sarri in stagione ha adattato Marusic, Hysaj e Radu. Il tecnico vorrebbe proprio un sinistro mancino naturale. Un nome nuovo viene rilanciato dall'edizione odierna di Tuttosport che parla di un possibile interesse dei biancocelesti per Mario Rui del Napoli. L'esterno sinistro sarebbe una precisa richiesta di Sarri. Il mister ha scoperto il giocatore ai tempi dell'Empoli e ora, secondo il quotidiano, lo rivorrebbe all'ombra del Colosseo.