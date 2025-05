Calciomercato Lazio | Resoconto prestiti: Casale ceduto, vicino l'addio di Cataldi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2025

RASSEGNA STAMPA - Casale e Cataldi, la Lazio si prepara a incassare. Sono già arrivati 6,5 milioni di euro per il centrale del Bologna, dopo la vittoria della Coppa Italia e della conseguente qualificazione in Europa per la squadra di Italiano. Il prestito era di 1,5 milioni, con il riscatto fisssato - per l'appunto - al raggiungimento di determinate condizioni che si sono verificate.

Simile il discorso per Cataldi. L'estate scorsa si era trasferito alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto. Nonostante qualche infortunio di troppo, la sua esperienza in viola è stata positiva: la società dovrebbe acquistarlo a titolo definitivo per 4 milioni di euro. Presto anche il suo addio potrebbe essere ufficiale, come riportato da Il Corriere dello Sport.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.