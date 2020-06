Calciomercato Lazio, resta viva la pista cinese: offerto Kim Min-Jae

Se, per la difesa della prossima stagione, in cima alla lista dei desideri biancocelesti c'è Kumbulla, la Lazio si sta guardando attorno e sta valutando anche altri profili. Nei giorni scorsi - come riporta la rassegna di Radiosei - è stato offerto Kim Min-Jae del Beijing Guoan. La società lo sta prendendo in considerazione, anche se attualmente gioca nel campionato cinese, non di certo tra i più prestigiosi al mondo. Ma le caratteristiche del giovane difensore sono molto interessanti: alto 190 centimetri, Kim Min-Jae può giocare si da centrale di destra che di sinistra. E' dotato di buona tecnica, ma la sua valutazione è troppo elevata: 15 milioni di euro. Una cifra che è si è alzata, anche in virtù dell'interesse che per lui hanno mostrato Everton, Lipsia e PSV. In ogni caso la Lazio continua a monitorare la situazione, anche se l'obiettivo principale resta sempre Kumbulla.