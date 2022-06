Calciomercato Lazio, Romagnoli in vacanza attende l'uscita di Acerbi: le ultime

I biancocelesti hanno chiesto un po' di tempo al difensore che si svincola dal Milan e sogna di indossare la maglia della squadra per cui tifa...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Dopo lo scudetto conquistato con il Milan, Alessio Romagnoli si sta concedendo qualche giorno di vacanza nella sua Nettuno. Un modo per ricaricare le pile con gli affetti e gli amici di sempre prima di partire per le ferie. Inevitabili le domande sul suo futuro e sul possibile arrivo alla Lazio. Il giocatore risponde che c'è ancora distanza. Come sottolinea l'edizione odierna de La Repubblica, se l'ostacolo non sono le commissioni dell'agente non c'è la fumata bianca sull'ingaggio. Ballano poche centinaia di mila euro, ma soprattutto la Lazio spera di piazzare prima Acerbi. Il centrale della Nazionale piace a Inter e Juventus, ma per ora non c'è ancora una trattativa in corso. I biancocelesti sono convinti che la situazione possa sbloccarsi presto e hanno chiesto un po' di tempo a Romagnoli. Lui è alla finestra, sta ricevendo offerte (c'è sempre il Valencia in pressing) e alcune le ha declinate. Non potrà aspettare in eterno e sicuramente si aspettava tempistiche diverse. Ancora nulla è perduto, ma bisogna un po' accelerare.