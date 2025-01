Calciomercato Lazio | Rovella, ecco la squadra sulle sue tracce: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Nicolò Rovella è uno dei leader della Lazio di Baroni. Il centrocampista biancoceleste si è messo in luce in questa stagione attirando le attenzioni di molti club. E' notizia dei giorni scorsi di un possibile interesse dalla Premier League per l'ex Juve. La squadra indicata che sembrava seguirlo da vicino era il Manchester City. L'edizione odierna de La Repubblica, però, parla di un interessamento del Liverpool per il numero 6 delle aquile. Rovella sarebbe nel mirino dei Reds per giugno. Ricordiamo che la Lazio lo ha acquistato con la formula del prestito biennale e in estate riscatterà il calciatore dalla Juve per circa 17 milioni. Nel contratto del giocatore c'è una clausola da 50 milioni, ma nei giorni scorsi si era parlato di una possibile offerta da 40. Lotito ha detto di non aver messo in vendita il calciatore, ma la situazione andrà monitorata in estate.